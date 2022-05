Via ai playoff di C Gold: Gallarate e Busto Arsizio prime teste di serie

Gallarate testa di serie numero uno nel primo tabellone, Busto Arsizio con lo stesso “seeding” nel secondo. Scattano così, con i due club vicini ma rivali i playoff di Serie C Gold di basket per quanto riguarda la Lombardia, una fase attesissima alla quale prendono parte (non senza ambizioni) altre due squadre della provincia di Varese, ovvero Saronno e Gazzada Schianno.

Si comincia nel fine settimana, ma il cammino sarà lunghissimo: dopo le prime due fasi di campionato sono stati formati due tabelloni da otto squadre ciascuno, nei quali quindi sono previsti tre turni (quarti, semifinali e finali) al meglio delle tre partite. La vincente di ognuno dei due tabelloni sarà promossa al prossimo campionato di Serie B: un boccone molto ghiotto che le nostre squadre stanno puntando con decisione.

Nel tabellone A la favorita d’obbligo è la Esse Solar Gallarate: gli uomini di coach Gambaro sono imbattuti in casa (situazione non da poco, considerando che avranno sempre il fattore campo a favore), hanno vinto la stagione regolare e nella seconda fase sono stati battuti due sole volte, una delle quali – a Pizzighettone – ininfluente per la classifica finale. Il primo ostacolo playoff per il BBG è rappresentato da Mortara: sulla carta il pronostico è tutto a favore di Ciardiello e compagni ma nella prima fase del torneo i “galli” hanno lasciato a sorpresa le penne sul campo della formazione pavese.

Nel tabellone B prendono posto le altre tre formazioni del Varesotto. La prima e più attesa è senza dubbio la AB Oil Busto Arsizio di coach Mazzetti che però non ha un cammino dei più semplici: nel primo turno i bustocchi se la dovranno vedere con Piadena, club retrocesso dalla B lo scorso anno e pericoloso con la sua coppia di giocatori argentini.

Un’immagine di Busto – Valceresio

Se poi Busto dovesse passare il turno, troverebbe in semifinale la vincente della serie tra la AZ Roubr Saronno e la Libertas Cernusco: gli “amaretti” di Biffi hanno avuto un cammino altalenante anche a causa degli infortuni ma hanno un carico d’esperienza tale da poter essere inquadrate come squadra playoff per eccellenza. Al primo turno Saronno troverà appunto Cernusco, formazione milanese nella quale milita Francesco Badocchi, 23 anni, unico italiano a vincere il torneo NCAA (nel 2019 con Virginia).

A completare il poker targato Varese c’è la Coelsanus Sette Laghi Gazzada: i gialloblu di coach Zambelli hanno disputato una buona stagione regolare e si accostano ai playoff contro il Bocconi Team Milano partendo con il favore del campo. I milanesi hanno nella stella turca Atsur che però è alle prese con diversi problemi fisici.

Sempre in Serie C Gold prendono il via anche i playout salvezza, nei quali è impegnata la Valceresio di coach Bruno Bianchi. I “lupi” arrivano all’ultima parte del campionato in buona forma viste le sei vittorie ottenute nella seconda fase; ora i biancoverdi se la vedranno con Busnago con la necessità di far saltare il fattore campo per chiudere al più presto la pratica salvezza.

C GOLD – IL PROGRAMMA di Gara1

Playoff A – Esse Solar GALLARATE – BT E. Battaglia Mortara (sabato, 18,30, via Sottocosta, Gallarate)

Playoff B – AB Oil BUSTO A. – C.P. Piadena (domenica, ore 18,00, via Samarate, Busto A.)

Playoff B – AZ Robur SARONNO- Libertas Cernusco (sabato, 21,00, Mons. Ronchi, Saronno)

Playoff B – Coelsanus 7 Laghi GAZZADA- Bocconi T. Milano (sabato, 21,00, via Matteotti, Gazzada)

Playout – Fortitudo Busnago – Baj VALCERESIO (sabato, 18,30, via Montecompatri, Busnago)