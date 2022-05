Villa Carlotta: un bellissimo giardino botanico

Nei pressi di Menaggio, la grande villa sul Lago di Como è facilmente raggiungibile da Lugano. Mezza giornata in un grande parco, tra fiori e piante di ogni tipo. Poi, all’interno, qualche pezzo dell’alta scuola scultorea di Antonio Canova, nel bicentenario della morte.

Facendo attenzione al meteo, vale veramente la pena di passare una mezza giornata su e giù nello splendido giardino botanico di Villa Carlotta. C’è da camminare, perché il parco è molto grande, ma le attrazioni non mancano, tra profumi e piante rare, senza contare quelle del tutto sconosciute: venticinque specie di bambù, oltre centoventi siepi, oltre cinquanta aiuole fiorite e circa mille alberi. Un intero uliveto con vista panoramica verso Oriente ed anche il ramo del lago è proprio lui, quello dei poeti latini. Camelie, felci, azalee e rododendri completano un’esposizione che probabilmente raggiungerà l’apoteosi di colori (anche per la cura dei giardinieri) nella stagione migliore.

All’interno della villa è poi presente un percorso espositivo tra pittura e scultura di un certo livello, anche se mancante di quell’attenzione all’illuminazione che può valorizzare al meglio le opere di grande formato.

Nella pittura spicca certamente una Madonna con Bambino attribuita alla scuola del Perugino, che si trova della Sala dell’Arazzo, al secondo piano. Mentre nell’arte scultorea emergono prepotenti, qua e là, alcuni pezzi di Antonio Canova e dei suoi allievi: su tutti un “Cupido che dà da mangiare alle colombe”, un Palamède del maestro ed una copia in marmo di Carrara di “Amore e Psiche”, il cui originale è custodito come noto al Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo.

Nell’agrumeto che accoglie i visitatori, in discesa, andando verso l’uscita, si ha anche l’opportunità di vedere come è fatta un’arancia cresciuta in un giardino botanico: con una forma molto più irregolare ed un colore più tenue rispetto a quelle che si comprano al supermercato: ma verosimilmente anche con un sapore unico.

Villa Carlotta

Via Regina 2 – Lungolago di Tramezzina (Co)

Orari: durante a stagione turistica tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Villacarlotta.it

Biglietto intero cumulativo per parco e villa: 12 euro