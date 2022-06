25 giugno, riapre a Busto Arsizio la Casa di Poeple

Sabato 25 giugno, a partire dalle 18, People e Arci Gagarin organizzano “La casa di People”, tre presentazioni di libri che avranno luogo presso la redazione della casa editrice e presso la sede dell’Arci Gagarin.

Si comincia alle 18 in via Einaudi 3, dove ha sede People, con le letture tratte da “Un po’ di possibile” alla presenza dell’autore, Giuseppe Civati. Sarà questa l’occasione per visitare la redazione della casa editrice.

Alle 19.30 il programma prosegue presso l’Arci Gagarin, in via Galvani 2bis, con le presentazioni di “Over the rainbow. Dieci discorsi dal Pride” di Francesca Druetti, e di “Quattro giorni. Manifesto per la riduzione della settimana lavorativa”, del varesino Giorgio Maran.

Si allega alla presente la locandina dell’evento.

Qui l’evento Facebook: https://fb.me/e/2v3keEN8u