A Turbigo torna la Festa dello sport, con idee per tutti

Dal pugilato alla danza, dallo spinning agli scacchi. Senza dimenticare Dj set e concerti.

Dopo due anni di stop per Covid, torna a Turbigo la “Festa dello sport”, momento molto amato, in programma in piazza Madonna della Luna.

Le diverse società sportive del Castanese offriranno dimostrazioni e vere e proprie gare, ci saranno gli stand per scoprire le diverse discipline e anche i gonfiabili per i più piccoli. Oltre all’inevitabile punto bar-ristoro.

La festa è in programma da mercoledì 8 giugno fino a domenica 12, con il grosso degli appuntamenti nel weekend. Qui trovate la locandina con tutto il programma.