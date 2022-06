Addio Andrea, il giovane di Luino non ce l’ha fatta contro il melanoma

Andrea Rossi non ce l’ha fatta. La sua malattia alla fine lo ha portato via. Il giovane di Luino combatteva contro il melanoma dal 2014. Una battaglia lunga e difficilissima, ma che non ha dovuto affrontare da solo.

Accanto a lui, fino alla fine, ci sono stati la solidarietà e l’affetto degli abitanti della sua Luino. L’amministrazione comunale nel 2019 aveva devoluto il gettone di presenza per contribuire alle raccolta fondi aperta da Andrea per accedere alle cure dello Sheba Medical Center di Tel Aviv (Israele), una delle prime dieci strutture ospedaliere al mondo. Sono state tante anche le iniziative avviate per dare una mano ad Andrea nella sua battaglia, come il concerto del novembre 2019 al teatro sociale di Luino.

Ma tutti gli sforzi alla fine non sono bastati e nel primo pomeriggio di martedì 21 giugno è arrivata la brutta notizia. Molti i messaggi di affetto che persone lontane e vicine hanno dedicato alla famiglia di Andrea, un ultimo saluto al giovane guerriero per cui avevano fatto il tifo fin dall’inizio.