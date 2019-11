“For Andrea Musicshow”

Una serata frizzante, con il lago a far da cornice sullo sfondo, è quella in programma venerdì 22 novembre presso il Teatro Sociale di Luino, con inizio fissato per le ore 20.45.

Si tratta di un evento organizzato in favore di Andrea Rossi, un ragazzo di 26 anni affetto da un

melanoma di IV stadio Metastico, al quale andrà l’intero ricavato della manifestazione, tolti i costi organizzativi.

Mery Gargy, Francesca Parrotta e Martina Schito proporranno brani scelti appositamente per la serata, all’interno della quale ci saranno anche il rapper 9ova, il Bruno Mental Magic e la scuola di danza Performance Academy di Luino, tutti sotto la direzione artistica di Maurizio Benetazzo.

Andrea ha scoperto il melanoma nel 2014, mentre lavorava in un ristorante di Manchester e, dopo vari interventi chirurgici e protocolli sperimentali che non sono serviti per debellare la malattia, ha deciso di lanciare una raccolta fondi per provare ad entrare in cura allo “Sheba Medical Center” di Israele, una delle prime dieci migliori strutture ospedaliere, al fine di sottoporsi alla terapia chiamata TIL (Infiltrating Lymphocyte Tumor), che serve per asportare parte del materiale tumorale, estrarre i linfociti, riprodurli in vitro, potenziare e creare dei vaccini indispensabili per guarire.

La terapia in questione ha costi decisamente elevati, molte manifestazioni sono già state organizzate ma la strada è ancora molto lunga, e questo evento ha quindi come finalità quello di dare un nostro piccolo grande contributo per aiutare Andrea a vincere la sua battaglia più importante.

I biglietti (€ 12,00 la platea, € 10,00 la galleria) si possono acquistare in prevendita presso il teatro Sociale, il Caffè Marconi e la pasticceria Siciliana di Luino oltre che al ristorante Da Gaspare di Marchirolo.

Per informazioni, è possibile contattare Maurizio al numero 348 7215546.