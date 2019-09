Una serata a sostegno di Andrea Rossi

Martedì 8 ottobre a Germignaga si parla di impegno e attenzione per gli altri. Protagonisti il luinese Andrea Rossi, il campione paralimpico Daniele Cassioli e il presidente della Croce Rossa Luino e Valli Pierfrancesco Buchi.

L’organizzazione è a cura del Comune di Germignaga.

Nell’occasione verranno consegnati due contributi alla Cri Luino e Valli per l’impegno distribuito sul territorio e ad Andrea Rossi nell’ambito della raccolta fondi utile alle cure per combattere un melanoma che affonterà in un Istituto in Israele. Orario d’inizio ore 20.45. Entrata Libera