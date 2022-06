Alla Biblioteca di Castellanza presentazione del libro “Il rovescio dell’abito” di Marta Morazzoni

Nell’ambito dell’Estate in Città organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, appuntamento giovedì 9 giugno alle 21 alla Sala Conferenze della Biblioteca civica di Castellanza con Marta Morazzoni.

Marta Morazzoni presenta “Il rovescio dell’abito”, Ed. Guanda, e dialoga con Massimo Palazzi, Storico Museo Studi Patri di Gallarate.

Il libro narra le vicende della marchesa Luisa Casati Stampa, la donna più ricca d’Europa, che nel febbraio del 1932, riceve il suo legale che le annuncia il tracollo della sua fortuna. Si snoda da qui l’itinerario tra immediato futuro e passato di una personalità eccentrica che spese la propria esistenza per divenire «un’opera d’arte vivente». La Casati ripercorre la sua avventura umana. Le sta accanto, personaggio ombra, la sarta. Un controcanto di normalità per una vita eccezionale di eccessi e di cadute.

Marta Morazzoni vive a Gallarate dove insegna lettere in una scuola superiore. Laureata in filosofia alla Statale di Milano, ha tenuto rubriche di critica teatrale su riviste specializzate. Il suo primo libro, i racconti de La ragazza col turbante (1986), ha ottenuto uno straordinario successo critico sia in Italia sia all’estero, dove è stato tradotto in nove lingue. Analogo consenso hanno ricevuto anche i tre volumi successivi: L’invenzione della verità (1988, premio Campiello), Casa materna (1992, premio selezione Campiello) e L’estuario (1996). Ha pubblicato poi Il caso Courrier, Una lezione di stile e Un incontro inatteso per il consigliere Goethe, Trentasette libri e un cane, Lezioni svizzere. Nel 2014 per Guanda esce il libro-inchiesta “Il fuoco di Jeanne”, sulla storia di Giovanna d’Arco. Nel 2018 è stata premiata con il Premio Fondazione Campiello alla carriera.