All’Ite Tosi di Busto l’anno scolastico inizia al mare

Al Ite Tosi di Busto Arsizio la scuola non va mai in vacanza. In questi giorni frenetici di fine giugno, quaranta docenti sono al lavoro per organizzare l’accoglienza, a settembre, dei futuri “primini”. E sarà un progetto veramente speciale.

«Dopo due anni e mezzo di pandemia, di distanze sociali, di mascherine e gel igienizzanti, abbiamo voglia di tornare a vivere e collaborare insieme, fianco a fianco, recuperando prima di tutto la nostra dimensione relazionale. E così, dal 5 al 7 settembre 2022, ci trasferiremo tutti al mare, in un contesto veramente unico. Saremo ospiti di una struttura tutta dedicata a noi, in Toscana, nella quale imparare a conoscerci, a fidarci gli uni degli altri, a camminare insieme» (Foto di Francesca M da Pixabay).

«La nostra equipé psico-pedagogica, i nostri docenti e i nostri studenti più grandi saranno gli animatori di un percorso di crescita fatto di giochi senza frontiere nella piscina della struttura, incontri con l’autore nel teatro a noi dedicato, momenti di orienteering nella pineta, laboratori immersivi di realtà aumentata e virtuale, percorsi di dibattito e di redazione digitale».

«Perché questa scelta? Per imparare insieme a crescere, per creare un legame oltre la scuola, per mangiare alla stessa tavola e cantare sul pullman in direzione mare. Perché la scuola non inizia e finisce sui banchi, ma ci cresce dentro e ci aiuta a scegliere, a coltivare i nostri talenti, a lavorare per una società migliore. E allora ringraziamo di cuore i 400 nuovi studenti di prima che hanno scelto di scommettere su di noi e di esserci, dal 5 al 7 settembre, e le loro famiglie che, con questo percorso condiviso, si fidano e ci affidano i loro ragazzi. Siamo certi che fare scelte coraggiose aiuti a diventare grandi e che la fatica condivisa diminuisca il peso del viaggio. E allora noi siamo pronti».