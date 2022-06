Aperte le prevendite per la stagione estiva di prosa ai giardini estensi di Varese

Sono aperte da oggi, 3 giugno, le prevendite a Varese della mini stagione di prosa organizzata dal comune di Varese presso la tensostruttura dei Giardini Estensi.

Il primo appuntamento con la rassegna è lunedì 13 giugno, con La Sirena, Lettura di Luca Zingaretti dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: un’opera diretta e interpretata da Luca Zingaretti; secondo spettacolo lunedì 20 giugno con La fatalità della rima. Omaggio a Giorgio Caproni, con l’ideazione e interpretazione di Fabrizio Gifuni; infine terzo e ultimo spettacolo lunedì 5 settembre con Muri. Prima e dopo Basaglia, scritto e diretto da Renato Sarti e interpretato da Giulia Lazzarini.

La programmazione artistica e organizzativa della rassegna varesina è realizzata grazie alla collaborazione con il direttore del Teatro Elfo Puccini di Milano, Fiorenzo Grassi.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

A partire da oggi venerdì 3 giugno, sono aperte le prevendite: è possibile acquistare gli spettacoli in modo individuale oppure con abbonamento.

Biglietto: intero € 25; ridotto € 18 (giovani fino a 18 anni; studenti under 26; adulti over 65). Abbonamento: intero € 65; ridotto € 48,75.

Per la prevendita di biglietti e abbonamenti è possibile recarsi direttamente al MIV – Multisala Impero Varese, in via Bernascone 13 a Varese, tutti i giorni dalle 16.00 alle 21.30. Per informazioni, telefono 0332 284004.

Link diretti per le prevendite online:

La sirena, con Luca Zingaretti:

La fatalità della rima, con Fabrizio Gifuni

Muri, con Giulia Lazzarini