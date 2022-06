Auto ribaltata a Daverio traffico in tilt

Auto ribaltata a Daverio nel primo pomeriggio di martedì 28 giugno.

Alla guida una donna di 75 anni, ferita in modo non grave e trasportata all’ospedale di Varese. La sua auto si è ribaltata in corrispondenza della rotonda tra via Puccini e via Fiume.

A causa dell’incidente stradale, alcune corse della linea N24 di Autolinee Varesine non possono transitare da Daverio paese in direzione Varese, ma percorrono via Fiume.