Il Basket Lonate Pozzolo vince il bilancio partecipativo

Ad aggiudicarsi la quarta edizione del bilancio partecipativo “Io Par.Lo”, con il quale l’amministrazione comunale di Lonate Pozzolo, mette a disposizione 30mila euro all’anno per realizzare un progetto proposto da associazioni o cittadini, è la società di Basket della città con il progetto “Giochiamo tutti”.

La società Basket Lonate ha presentato progetti per il bilancio partecipativo già in passato, cercando di ottenere la realizzazione delle proprie proposte: nel 2019 propose il progetto per la pratica della disciplina cestistica delle persone diversamente abili non ottenendo il risultato sperato; quest’anno ci ha riprovato e ha ottenuto il finanziamento della sua idea.

«Il titolo del progetto, che ha ottenuto 154 voti, “Giochiamo tutti” dimostra al massimo la volontà di inclusività dei percorsi sportivi proposti dalla società, così che tutti possano andare a canestro», spiega l’amministrazione.

Il progetto “scuol@2.0” dell’istituto comprensivo “Carminati” si è classificato secondo con voti 99. Medaglia di bronzo per “Rigiochiamo-lo”, presentato da Associazioe di Volontariato socio-ambientale OdV Ripuliamo-Lo (ha ottenuto voti 47) e, infine, 5 voti al progetto “Un fuori strada per la Protezione Civile” presentato da Associazione Calluna Onlus Nucleo di Protezione Civile.

La forza della partecipazione

«Questa forma di partecipazione alla vita pubblica ha sempre avuto in questi quattro anni un buon riscontro da parte dei lonatesi, sia dal punto di vista della partecipazione al voto, sia da parte di coloro che in questi anni hanno presentato progetti sempre molto interessanti, tanto da tenerli a volte presente per la realizzazione anche qualora non fossero risultati vincitori», commenta la giunta Rosa.

«Anche quest’anno registriamo con soddisfazione che la cittadinanza lonatese ha partecipato in buon numero, con 308 votanti. Ringraziamo tutti quanti hanno scelto di partecipare e di votare, così come ringraziamo l’Istituto Carminati, l’associazione Ripuliamo-Lo e l’associazione Calluna per aver presentato le proprie proposte. Soprattutto ci congratuliamo con Basket Lonate, il sodalizio sportivo uscito vincente dalle votazioni, e in particolare con il presidente Christian Moreno Dalla Longa che ha fortemente creduto in questo progetto. Un grande ringraziamento va anche a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per questa società cestistica che permette a tanti lonatesi di diverse fasce d’età di praticare il basket con le squadre maschili e femminili, dai principianti fino alla serie D, dai tornei al centro estivo».

Allo stesso modo l’amministrazione di Uniti e Liberi porterà avanti il progetto di coinvolgimento della cittadinanza con il bilancio partecipativo, perché si possano sempre realizzare obiettivi condivisi dai lonatesi.