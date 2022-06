Bocce, meno tre per il campionato di Serie A di raffa

Si avvicina la conclusione e la vicenda per la designazione delle ultime compagini che dovranno disputarsi il titolo italiano nelle final-four si fa ancora più intricata.

Oltre ai soliti noti – Caccialanza e Mosciano – ora a parti invertite continuando i milanesi a procedere a singhiozzo – hanno inanellato un altro pareggio casalingo con i cugini di Codogno, mentre i teramani hanno trionfato in trasferta – si affacciano minacciose le contendenti per il quarto posto che vincono tutte e incalzano pericolosamente Boville, franata in casa proprio contro una delle aspiranti all’agognato posto al sole: la Vigasio Villafranca che, pur avendo solo 29 punti contro i 36 dei romani, deve ricuperare un incontro che potrebbe allinearla a Cagliari e Possaccio, appollaiati a 32.

Possaccio sembra essersi assestata con l’inserimento del Cuviese Massimiliano Chiappella, aveva, è vero, un compito agevole con i marchigiani di Fossombrone, tuttavia la perentoria affermazione per 7-1 potrebbe essere la cartina di tornasole per un ritorno agli splendori di un passato non così lontano che li ha visti partecipare lo scorso anno alla fase finale per l’assegnazione del titolo.

La prossima giornata compito sulla carta semplice per i piemontesi contro Civitanova e per i veneti contro Fontespina, prova della verità, invece, per i cagliaritani che devono sfidare Boville.

I campionati di promozione che vedono coinvolte le squadre varesine, dopo il trionfo nel primo girone, ormai concluso, della prima categoria della Sperone di Milano – ininfluente per la classifica la vittoria della F.lli d’Italia sulla Malnatese – e la quasi sicura affermazione di Casciago nella seconda categoria, sono molto vicini a esprimere la sentenza definitiva anche nel terzo girone della terza categoria.

Dopo una lunga galoppata in testa alla classifica, talvolta in coabitazione, la Casa del Giovane di Turbigo incappa nella seconda sconfitta stagionale nello scontro diretto con Bedero, la cui roccaforte quest’anno si è dimostrata inespugnabile. C’era grande attesa per questa partita, due soli punti dividevano le due squadre, per cui un successo dei milanesi avrebbe consegnato loro con certezza il primato, mentre il contrario avrebbe sancito il sorpasso in vetta alla classifica.

Grande equilibrio nel primo tempo: le terne impattavano – a un primo facile 8-1 dei bederesi faceva seguito la pronta restituzione del medesimo punteggio da parte dei turbighesi – e altrettanto accadeva nell’individuale con Cozzi che riceveva uno spietato cappotto, tanto da essere sostituito nel secondo set da Guidoni. Il nuovo entrato, sebbene contrastasse maggiormente l’avversario, si trovava sull’orlo del baratro sul 5-7, ma con un’ultima mano giocata magistralmente riusciva a ribaltare le sorti del set, aggiudicandoselo per 8-7, di un soffio, ma sufficiente per andare al riposo in parità sul 2-2.

Le coppie fugavano le incertezze, Canzoneri/Todeschini si aggiudicavano i due set con relativa spigliatezza, mentre Anelli infondeva fiducia con la costanza negli accosti, accompagnato al successo dal sempre positivo Guidoni, subentrato di nuovo a Cozzi: 5-2 e meritato successo su avversari ostici, combattivi, affatto disposti a subire il sorpasso.

Tutto deciso? Non è detto. Bedero è attesa da due trasferte insidiose, la prossima settimana deve far visita ai brianzoli della Galimberti e, l’ultima giornata deve espugnare l’insidioso fortino di Malnate, sempre poco propensa a concedere il via libera agli ospiti: di certo è arbitra del suo destino, giacché due vittorie la renderebbero irraggiungibile.

PILLOLE DI BOCCE

04 giugno – Campionato italiano Serie A – 19a giornata

Possaccio (VCO) – Fossombrone (PU) 7-1 (57-30)

Caccialanza (MI) – Codogno (LO) 4-4 (49-38)

Classifica

Mosciano 41 – Caccialanza 39 – Boville 36 – Cagliari, Possaccio 32 – Villafranca* 29 – Codogno 24 – Kennedy Napoli* 23 – Fontespina 21 – Enrico Millo Salerno 19 – Fossombrone 18 – Civitanovese 4. *una partita in meno

04 giugno – Campionato di promozione 1a categoria – 6a giornata – girone 1

Malnatese (VA) – F.lli d’Italia (VA) 3-5

Sperone (MI) – Minopriese (CO) non pervenuto

Classifica

Sperone* 15 – Minopriese* , F.lli d’Italia 7 – Malnatese 2 *una partita in meno

04 giugno – Campionato di promozione 2a categoria – 6a giornata – girone 3

Convegno Maggianico (LC) – Bederese 7-1

Casciago (VA) – Bottinelli Vergiatese non pervenuto

Riposa Bolongaro (VCO)

Classifica

Casciago* 12 – Bederese, Bottinelli Vergiatese*, Convegno Maggianico 6 – Bolongaro* 3 *una partita in meno

04 giugno – Campionato di promozione 3a categoria – 8a giornata – girone 3

Ternatese (VA) – Galimberti (MB) 6-2

Cuviese (VA) – Malnatese (VA) 2-6

Bederese (VA) – Casa del Giovane (MI) 5-3

Classifica

Bederese 19 – Casa del Giovane 18 – Cuviese 13 – Malnatese 8 – Galimberti 7 – Ternatese 4

06 giugno – Montenudo – Inizio individuale regionale serale B e C

12 giugno – Possaccio – Festiva nazionale individuale BCD