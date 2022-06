Capanno in fiamme tra le case a Castronno

Vigili del fuoco al lavoro nella tarda mattinata di lunedì 20 giugno in via Gazza a Castronno. L’intervento si è reso necessario poiché un capanno di fianco alle case ha preso fuoco e l’incendio si è esteso fino al tetto.

Fortunatamente non si registra nessun ferito ma sul posto sono entrati in azione tre mezzi vigili del fuoco e l’automedica per sicurezza.