Centri estivi UISP tra il circo e il padel

NOTIZIARIO UISP dell’8 giugno 2022

CAMPI ESTIVI UISP – AL CIRCO, A GALLARATE

E tu, la immagini un’estate al circo? Vuoi trascorrere le vacanze in un circo? Imparando i segreti dell’arte circense, facendo sport, trascorrendo le giornate in compagnia di tanti amici? La scuola di circo Sbocc – l’arte che sboccia, in collaborazione con amici artisti, promuove e organizza, dal 20 giugno al 29 luglio, per 5 settimane, un centro estivo a tema circo.

Si chiama Baulè-Circus Summer Camp ed è aperto a bimbi e ragazzi dai 3 ai 14 anni, suddivisi in gruppi omogenei per età. Le attività – che spaziano dall’equilibrismo, alla giocoleria, all’acrobatica, al teatro, alla magia – si svolgono alla scuola primaria Manzoni di via Madonna di Campagna 5, a Gallarate. Il centro estivo apre alle 8 e le attività continuano fino alle 18, con la possibilità di usufruire del servizio mensa o di portare il pranzo al sacco (o anche di tornare a casa durante la pausa, dalle 12 alle 14.15). La frequenza è settimanale, ed è possibile scegliere la formula “mezza giornata”, dalle 8 alle 12.30, oppure dalle 14 alle 18. Il programma comprende anche alcune gite facoltative. Per informazioni: www.sbocc.it

CAMPI ESTIVI UISP – HUB CITY A CASORATE CON IL PADEL

Il padel è uno sport che sta prendendo sempre più piede. Ed eccolo entrare protagonista dell’Hub City Camp di Casorate Sempione, che si svolge nell’area feste e nel centro sportivo Altobelli dal 13 giugno al 5 agosto.

Il camp multisport è aperto a tutte le bambine e i bambini dal 2008 al 2016, divisi in gruppi omogenei per età, che desiderano trascorrere le giornate all’aria aperta, guidati nelle diverse attività da istruttori qualificati, in buona parte laureati in scienze motorie.

La giornata tipo inizia alle 8.15, con possibilità di entrare fino alle 9, e continua fino alle 18. Dalle 9 alle 12, attività sportive e ricreative che spaziano da minibasket, volley, rugby, ping-pong, calcio, atletica, badminton, tiro con l’arco, baseball e tanto altro. Dalle 12 alle 14 pranzo e relax. Dalle 14 alle 17 ancora sport. Si esce dalle 17.30 alle 18. Durante la giornata sono previsti anche laboratori di compiti, arte, giocoleria, recitazione, giochi in inglese, gite nella natura e balli di gruppo. Per informazioni: camp@hubdelsempione.it

BASKET – Ottavi di finale di serie B e promozioni

Eccoci agli ottavi di finale, con gli incroci che seguono. Saliranno 4 squadre in serie A, di conseguenza questo turno di playoff è il penultimo.

Vikings Vergiate – Aurora Vanzaghello: super Vikings che domina per 74-38, l’Aurora vince di 22 il ritorno ma non basta, passano i vergiatesi alla finale promozione.

Ornavando Magic – Sesto Calende: sarà la formazione varesotta una delle finaliste. I sestesi ribaltano il -6 dell’andata e portano a casa la qualificazione, nulla da fare per gli ossolani, battuti di 17 punti dai lombardi.

Bobbiate – Busto Springers: Busto avanza all’ultimo atto dei playoff, che assegna quattro posti per la serie A; i bustocchi prevalgono, con merito, su Bobbiate, vincendo entrambe le gare, sia in terra prealpina, sia sul proprio terreno di gioco.

Siderea Legnano – Tavernerio: si parte dal +5 legnanese di gara uno, 49-44 il finale per la Siderea, gara due si giocherà all’inizio della settimana.

Basket Team Castelletto – Quelli del Lago: questi ultimi ribaltano il -4 dell’andata e, grazie al 65-54 del ritorno, festeggiano la qualificazione al terzo ed ultimo turno playoff.

Basket Mastini – Borgomanero: dopo la vittoria dei Mastini, vince e ribalta la differenza canestri Borgomanero, che vola all’ultimo turno playoff con Vergiate.

Bizzozero – Cuggiono: qualificazione centrata da parte di Bizzozero, che domina gara uno con un 65-34, i milanesi vincono, abbastanza chiaramente, il ritorno. Ma sono i varesini ad esultare e proseguire il cammino playoff.

Garbagnate – Senna Comasco: la partita di andata è di marca milanese. Il San Luigi Garbagnate vince con ben 19 punti di scarto, atteso il match di ritorno, che verrà disputato nella settimana successiva.