Chiude per una notte l’allacciamento tra la A8 e Monza

Nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 luglio resterà chiuso l’allacciamento tra la A8 Milano-Varese e il ramo della A52 Tangenziale nord di Milano per consentire una serie di lavori di competenza della “Milano Serravalle Milano Tangenziale”.

Il tratto di raccordo non sarà percorribile tra le ore 23 di venerdì 1 luglio sino alle 6 del giorno successivo, sabato 2; chi viaggerà sulla A8 dal raccordo Fiera di Milano troverà dunque chiuso il ramo di allacciamento sulla A52 verso Monza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Rho verso Monza, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, in direzione Milano, immettersi sulla A4 Torino-Trieste verso Brescia/Venezia, uscire allo svincolo di Cormano al km 130+000, percorrere la SP35 in direzione Meda ed entrare sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.

Da Varese verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sulla A4 verso Brescia/Venezia e seguire il medesimo percorso sopra indicato.

Da Milano verso Monza, immettersi sulla A4 in direzione Brescia/Venezia allo svincolo di Milano Viale Certosa, uscire allo svincolo di Cormano, al km 130+000 e seguire le indicazioni per Meda e Monza.

In ulteriore alternativa, per il traffico compreso tra Certosa e lo svincolo Fiera Milano, si consiglia di invertire il senso di marcia presso lo svincolo Fiera, al km 2+200 della A8 e immettersi sulla A4 in direzione Brescia/Venezia.