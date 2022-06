I Comuni di Luino e Induno Olona promuovono “la settimana da volontari”

“Volontario/a per 5 giorni! Affare Fatica” è la nuova “sfida” lanciata dai Comuni di Luino e Induno Olona, in collaborazione con Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, ai giovani dai 14 ai 18 anni del territorio: per una settimana, da lunedì 25 luglio a venerdì 29 luglio, mattina e pomeriggio, all’insegna del volontariato e del prendersi cura degli spazi, del conoscere nuove persone e dell’imparare a fare.

A ciascun partecipante sarà consegnato un “buono fatica” settimanale del valore di €50.

«Un’occasione che riempirà di entusiasmo e significato l’estate dei ragazzi e delle ragazze! – fanno sapere gli organizzatori – Raggrupati/e in squadre e guidati/e da un/una giovane tutor e da un handyman con competenze tecniche e artigianali per il bene comune».

Sarà possibile iscriversi fino al 17 luglio. Per iscrizioni o maggiori info contattare giulia.rocca@cooplotta.org oppure 366 7570514