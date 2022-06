Il consigliere Esposito a Varese: “Impresa Sangalli, non ci siamo ancora»

«Impresa Sangalli, non ci siamo ancora» Il consigliere di Forza Italia – Popolo delle Libertà a Varese Domenico Esposito si appella alla nuova società per l’Igiene Urbana a Varese per risolvere alcune questioni non ancora risolte nel passaggio di testimone tra la impresa uscente, la Acsm Agam ambiente, e la Sangalli stessa.

«Mi contattano in diversi, parecchio arrabbiati – spiega Esposito – la maggior parte di loro lamenta il fatto che hanno consegnato i bidoncini, ma sono tutti piu piccoli di prima. La carta non ci sta, l’umido uguale – Sostiene Esposito – Mi ha chiamato anche una associazione di Amministratori di condomini. A diversi non hanno consegnato i sacchi. Da consigliere comunale chiedo perciò alla ditta Sangalli di risolvere questi problemi: cambiare i bidoncini con dei bidoni piu grandi, e fare una convocazione agli amministrazioni di condominio».

Come consigliere della commissione ambiente, Esposito chiede inoltre: «Una nuova convocazione in commissione della ditta, per riferire sullo stato delle cose»: proposta giunta anche a margine della commissione attività produttive a nome del suo compagno di lista Simone Longhini.