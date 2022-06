Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: INDOSSA GLI OCCHIALI!

Una nuova rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Ciao Fantastici!

Passato bene il weekend?

Ma poi, perché ci riempiamo la bocca con questi termini stranieri? Bah, forse per darci più importanza, chi lo sa?

Tu Arna non sai neanche l’italiano figuriamoci il resto… capra! (“sempre simpatici questi 2, sempre a rompermi le balls, giusto per riempirmi la bocca, testoni”)!

Ok, lasciamolo cinguettare con le sue cavolate e riprendiamo il nostro programma:

Lezione 3!

Avete fatto i compiti? Avete svegliato/ascoltato il bambino dentro di voi?

Noi non vi controlleremo mai i compiti perché riteniamo che ognuno di voi abbia l’onestà di valutare la sua preparazione e si debba prendere la responsabilità di capire se deve studiare di più! Punto!

Chi ha studiato bene, chi non l’ha fatto farà un torto a sé stesso, alla sua felicità, alla sua vita e non certo a noi! Negli ultimi giorni della nostra vita avevamo capito un principio che durante la nostra esistenza avevamo fatto fatica ad accettare : crescendo, le nostre convinzioni di sapere tutto, la nostra arroganza di avere la verità in mano per ogni situazione, la nostra finta sapienza erano tutte delle false illusioni che hanno aumentato la cecità con la quale guardavamo il miracolo della vita e ci hanno fatto inseguire e perdere tempo nel vivere l’effimero, l’inutile del nostro viaggio come il “combattere” per accumulare, acquistare cose che poi si sono dimostrate superflue a scapito di ciò che era veramente importante, come ad esempio i valori umani!

Insomma, indossavamo le lenti oscure della nostra finta sapienza che non ci facevano vedere la realtà e la bellezza della vita!

La verità è che tutto (o quasi) di quello che pensavamo di sapere era falso e avevamo perso la sensibilità, l’intuizione e la vera saggezza che solo la nostra anima possiede!

Come evitare di rimanere cechi e osservare veramente il miracolo del mondo? Semplice, indossare il vostro vero paio di occhiali che non troverete dal vostro oculista di fiducia, ma che avete sempre avuto con voi!

Le vere lenti di questi occhiali composte dall’umiltà e dal distacco da quello che sapete già (o che pensate di sapere) vi permetteranno di guardare le cose, le situazioni, le persone da una prospettiva diversa, riportando luce alla vostra vista e facendovi osservare la vita con nuove diottrie, quelle della sensibilità, della conoscenza intuitiva, risvegliando la vostra vera natura senza essere schiavi di quei programmi preimpostati che pilotano le vostre vite!

La vita, le persone, voi stessi non siete una cosa qualsiasi, anzi, siete un panorama incredibile e per osservare la bellezza di questo mondo vi suggeriamo di indossare gli occhiali della vostra anima, per vivere la vita che veramente sognate!

Fantastica settimana a tutti con le vostre nuove diottrie!

Mi raccomando, prima di alzarvi dai banchi segnatevi il compito settimanale: tornare bambini e indossare i veri occhiali!

Luca&Simone