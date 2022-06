Dal 13 giugno torneranno le tre corse orarie per i traghetti Laveno – Intra

Traghetti Intra Laveno: si ritorna alla normalità. L’informazione arriva dalla sindaca di Verbania Silvia Marchionini che informa: «Dal 13 giugno, torneranno regolari con tre corse ad ogni ora, i traghetti nel tragitto tra Intra e Laveno è una buona notizia».

Infatti, il taglio alle corse che collegano la sponda verbanese a quella varesina (con un traghetto in meno nelle ore di punta) «ha creato sino ad oggi forti disagi ai pendolari, ai commercianti ambulanti ed ai turisti. Questa riorganizzazione del servizio speriamo sia una risposta definitiva e strutturale alle criticità appena vissute», ha spiegato la sindaca.

«Ringrazio i lavoratori per la disponibilità, la dirigenza della navigazione Lago Maggiore per aver dato una risposta risolutiva e il Prefetto dott. Michele Formiglio per la sollecita risolutezza nell’affrontare il tema, e la vicinanza della Provincia».