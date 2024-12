Romano Morlotti a Laveno per presentare “Val Grande”: racconti dalla Liguria al Mare del Nord

Un pomeriggio all’insegna della letteratura e dell’immaginazione alla Biblioteca Archivio Dania Musumeci di Laveno. Sabato 14 dicembre, alle ore 15.30, lo scrittore Romano Morlotti incontrerà il pubblico per presentare il suo ultimo libro, Val Grande. Racconti dalla Liguria al Mare del Nord.

L’incontro, introdotto da Emma Luciani, sarà un’occasione per scoprire una raccolta di racconti che si sviluppano lungo un filo conduttore unico: il confine tra ciò che è tangibile e concreto e ciò che sorprende per il suo lato surreale e inquietante. Nel libro, Morlotti esplora il rapporto tra gli esseri umani e la realtà, mettendo in discussione le certezze del quotidiano.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità unica per dialogare con l’autore e approfondire i temi del libro.