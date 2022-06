Dalla palestra all’aperto al parkour, a Castellanza attività sportive gratuite per gli adolescenti

Educatori e personal trainer insieme per una estate sportiva ed inclusiva. Succede a Castellanza, nella palestra a cielo aperto della Corte del Ciliegio, dove prenderà il via da domani, 21 giugno “E…state sportivi!”, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa La Banda per offrire attività sportive gratuite a pre adolescenti e adolescenti.

«L’obiettivo – ha spiegato il sindaco di Castellanza, Mirella Cerini – è quello di favorire l’ascolto e il protagonismo dei giovani del territorio con l’offerta di percorsi educativi e di socializzazione, in collaborazione con le agenzie educative e gli enti del Terzo Settore». Un intervento che è soprattutto sociale e che, ha aggiunto l’assessore ai servizi Sociali, Cristina Borroni, «fa parte della strategia messa in campo dall’amministrazione per rispondere al disagio giovanile che si è acuito dopo due anni di pandemia».

Il progetto è nato grazie a uno stanziamento di circa 48.000 euro impegnati da fondi statali per i ristori Covid, con i quali è stata realizzata la nuova palestra con giochi calistemici, a conclusione di un percorso di co-progettazione con la Cooperativa LaBanda, in collaborazione con le associazioni sportive AVM pesistica, Milano che Pattina, Baskin, Sport+, Dynamic Training. Significativo anche il nome del progetto, “Coach Carter”, ispirato appunto dall’omonimo film di formazione e basato sulla vera storia di una squadra di basket di un liceo pubblico e del suo allenatore e mentore Ken Carter. Il target a cui è rivolto è quello dei giovani dai 13 ai 18 anni, che potranno liberamente fare sport nelle aree sportive della Corte del Ciliegio, ristrutturate e allestite.

Quattro le attività ad accesso gratuito (previa iscrizione) proposte: dal 21 giugno al 29 luglio 2022, tutti i martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio: functional training calisthenics, pattinaggio in linea, basket inclusivo, parkour e danza Hip Hop

«Lo sport e l’espressività motoria e artistica – ha spiegato Luca Spinoglio, coordinatore del progetto che è entrato direttamente in contatto con alcuni ragazzi castellanzesi che avevano compiuto atti al limite della devianza – se praticati con costanza e disciplina sono una valvola di sfogo importante quale antidoto contro stress e frustrazioni che, nell’ultimo periodo si sono accentuati a causa della pandemia da Covid-19, e migliorano la percezione di sé e del proprio corpo, tema fondamentale tra gli adolescenti. L’attività fisica risulta anche essere anche un prezioso strumento di apprendimento e di potenziamento educativo-relazionale, perché ha la potenzialità di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento positive. Uno strumento di prevenzione anche per contrastare anche la dispersione scolastica. In ogni attività sarà pertanto presente un educatore professionale e un istruttore professionale».