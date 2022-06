Donare sangue salva la via: Avis festeggia 70 anni di attività e ringrazia i suoi donatori

“Grazie a tutte le nostre donatrici e a tutti i nostri donatori”. Sabato 11 giugno, in piazza Monte Grappa a Varese, Avis Varese sarà presente per dire Grazie.

Dirà grazie alle 3000 persone che fanno parte della sezione varesina, grazie ai 700 cittadini tra i 36 e i 55 anni che sono presenti ogni anno per donare il proprio sangue. Grazie anche ai 70 over65enni e ai 270 giovani under 24 anni che credono nel gesto che “salva la vita”. Grazie anche ai 68 cittadini dell’Unione Europea e ai 90 extraUE che hanno deciso di avvicinarsi ad Avis Varese.

Quella di sabato, dalle 9.30 alle 17, sarà una manifestazione per ringraziare chi, da 71 anni, ha scelto di partecipare ad Avis: tra gli ospiti ci sarà la dottoressa che conta il maggior numero di prelievi, 110, ma anche l’uomo di 70 anni che vanta il primato dall’alto delle sue 138 donazioni e poi ci sarà il più giovane di tutti, appena 20enne che ha iniziato il suo percorso proprio lo scorso anno in cui ricorrevano i 70 anni di vita dell’Associazione.

Oggi, l’Italia ha raggiunto l’autosufficienza per quanto riguarda il sangue ma rimane elevata la domanda di plasma: sabato mattina, dalle 9.30, in piazza Monte Grappa ci sarà un punto informativo dove verrà spiegato come si diventa donatori, un percorso che prevede una serie di indagini e analisi utili anche a identificare il tipo di sangue donato.

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 15.30 ci sarà una dimostrazione cinofila della sezione della Polaria di Malpensa, a seguire uno spettacolo musicale e alle 17 la consegna delle medaglie e delle benemerenze.

La manifestazione vede il supporto del Comune di Varese perchè, come ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari: « Siamo grati ad Avis perchè promuove la cultura del dono anche tra i giovani, un valore, quello del volontariato, che qui raggiunge il valore massimo di generosità e solidarietà»

Per chi volesse approfondire: https://www.avisvarese.it/