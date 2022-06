Esse Solar in finale di C Gold: l’ultimo ostacolo sarà Lumezzane

Battendo sabato la Pallacanestro Gardonese (65-59), la Esse Solar Gallarate si è qualificata per una delle finali-promozione del campionato di basket di Serie C Gold. La formazione di coach Gambaro, prima testa di serie in Lombardia, contenderà quindi all’Olimpia Lumezzane un posto nella prossima Serie B. (foto: Photo Sport&More/BBG Gallaratese)

Alla palestra di via Sottocosta, il BBG (Basketball Gallaratese) non ha inizialmennte avuto vita facile in quello che era un vero e proprio spareggio, visto che le due formazioni avevano vinto una partita a testa, mantenendo il fattore campo. Sotto nel punteggio nel primo quarto (13-21 alla sirena), Ciardiello e compagni sono però stati bravi a non perdere la concentrazione e a risalire.

L’inerzia del match è girata con un parziale di 19-4 sul finire del secondo periodo (dopo che Gardone aveva portato il proprio vantaggio in “doppia cifra”) propiziato innanzitutto da Calzavara e De Bettin. Avanti 34-31 alla pausa lunga, la Esse Solar ha poi accelerato concedendo appena 5 punti agli ospiti nel terzo periodo e allungando il margine (47-36 al 30′) sino a +21 con Passerini tra i protagonisti. Poi, nel finale, il rientro dei bresciani che però non sono mai arrivati davvero a contatto con la Gambaro-Band.

Grazie alla qualificazione di Gallarate alla finale del tabellone A, saranno due le squadre della nostra provincia candidate alla promozione in Serie B. L’altra è la AB Oil Busto Arsizio che aveva piegato in due partite di semifinale la resistenza della Robur Saronno. Sia Gallarate sia Busto avranno il vantaggio del fattore campo contro Lumezzane e Pizzighettone.