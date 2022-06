I Fantagiochi fanno bene ai bambini meno fortunati di Progetto Pollicino

L’Associazione Amici Asilo S.Anna di Busto Arsizio ha donato 10.000 euro al Progetto Pollicino ricavato della 29^ edizione di Fantagiochi con lo scopo di sostenere iniziative, progetti per bambini meno fortunati.

I 620 bambini appartenenti a 24 scuole dell’infanzia in un pomeriggio di gioco e divertimento con i loro genitori, che hanno collaborato con gli organizzatori capitanati da Marco Cesaro, hanno permesso il raggiungimento di tale obiettivo. Elena Baratelli e Alessandra Milani in rappresentanza del Progetto Pollicino hanno dimostrato gratitudine e stupore per la cospicua donazione.

Alla serata erano presenti l’assessore Daniela Cerana con delega del sindaco e l’Assessore allo sport Maurizio Artusa che hanno sottolineato l’azione lodevole dell’associazione Amici dell’Asilo S.Anna che da 29 anni finanzia progetti di varie associazioni destinati ai bambini per un totale di 180.000 euro.