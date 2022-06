Il “Franco Ossola” supera brillantemente la prova luci

Luci al “Franco Ossola”. Nella serata di giovedì 16 maggio il Comune di Varese ha svolto la verifica dell’impianto di illuminazione dello stadio di Masnago. Il livello di illuminazione del campo è uno dei requisiti che la Lega Pro richiede per considerare a norma l’impianto sportivo.

I test svolti hanno dato parere positivo e quindi sotto quel punto di vista non sono necessari lavori di ammodernamento. Una notizia positiva, anche per i costi elevati che richiedono interventi di questo tipo, a maggior ragione perché hanno bisogno di lavori in altezza per le torri faro.

Presente alla prova anche il sindaco Davide Galimberti: «I valori luminosi che abbiamo riscontrato rispettano tutti i parametri richiesti, un buon risultato nell’ambito dell’intervento che il Comune sta portando avanti allo Stadio di Varese».

Un altro passettino avanti per la richiesta di ripescaggio in Serie C da parte del Città di Varese, che contestualmente sta portando avanti le pratiche per riuscire a consegnare tutto il materiale richiesto dalla Lega Pro nei tempi indicati. Bisogna però anche dare uno sguardo in casa d’altri e capire se ci saranno gli slot necessari in Serie C perché anche la società biancorossa avrà l’occasione di essere ripescata.

Il comunicato da Palazzo Estense:

Ieri sera verifiche tecniche del Comune sull’impianto di illuminazione. Valori sopra i parametri richiesti

