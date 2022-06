Futura Volley sempre più completa: da Cuneo arriva Elisa Zanette

È quasi giunta al termine la costruzione della nuova Futura Volley Giovani che si affaccerà al campionato di pallavolo femminile di Serie A2 con grandi ambizioni, confermate anche dall’ultima aggiunta: Elisa Zanette.

La giocatrice veneta, un passato con le giovanili azzurre, è l’opposto titolare messo a disposizione di coach Amadio dal ds Lucchini e dalla società del presidente Forte: classe 1996, alta 1,93, Zanette è considerata giocatrice di primissimo livello per la Serie A2, sia per aver già lasciato più volte il segno in questo torneo, sia per l’esperienza maturata anche nel massimo campionato con Novara (da giovanissima) e con Cuneo da dove è stata prelevata.

Zanette è cresciuta nel vivaio del Volleyrò, ha vinto la Coppa Italia 2015 con la Igor Gorgonzola ed è entrata nel giro azzurro sia con il Club Italia (un anno in Serie A1) sia con la Nazionale: Elisa ha infatti vinto l’argento agli Europei under 18 nel 2013 e il bronzo ai Mondiali under 20 disputati a Porto Rico nel 2015. In A2 l’opposto di Vittorio Veneto ha giocato a Palmì, San Giovanni in Marignano e Mondovì e nel 2018 con le riminesi ha vinto la Coppa Italia, è stata MVP e capocannoniere del torneo cadetto.

Di nuovo Novara e quindi Cuneo sono state le ultime fermate (in A1) di una carriera che ora è nella piena maturità: «La stagione sarà un cammino lungo e complesso. Ci saranno molti team organizzati e dovremo sempre guardare noi stesse, sarà molto importante fare gruppo e dovremo essere brave a trovare la giusta alchimia all’interno del team tra squadra e staff. Questo penso sia un aspetto decisivo perché nel corso della mia carriera ho visto anche in passato squadre molto forti tecnicamente e tatticamente perdere campionati proprio perché mancava al loro interno questa caratteristica dunque ciò sarà fondamentale per fare bene».