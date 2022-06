Gospel Night a Saronno con la Tallowood Choir

Al teatro Giuditta Pasta di Saronno una serata musicale unica.

Il 2 luglio alle ore 21:00 ci sarà una serata tutta a tema GOSPEL. Dagli Stati Uniti arriverà la corale Tallowood composta da 80 cantanti accompagnati da un’orchestra di 30 musicisti. Il repertorio copre dagli spirituals fino ai brani più classici. Saronno sarà l’ultima tappa di cinque città della Lombardia.

L’evento è organizzato dall’associazione “UCB Italia APS – Gocce dal cielo”, insieme alle associazioni “Nuova Vita” e “Beth-Shalom”. Questo triumvirato ha a cuore il bene della città e delle persone.

UCB Italia APS si occupa di portare a tutti il messaggio di speranza della Parola di Dio, tramite letteratura, radio e strumenti comunicativi, in primis con il trimestrale “Gocce dal cielo”.

Nuova Vita, con i locali a Caronno Pertusella, si incontra settimanalmente per vivere il contenuto del Gospel in un modo familiare e personale.

Beth-Shalom, operante su tutto il territorio italiano nell’ambito sociale con aiuti di prima necessità, combatte giornalmente la povertà. Gennaro Chiocca, responsabile di “72 ore per Cristo”, un programma di recupero per donne di strada e i loro bambini, sensibilizzerà il pubblico a riguardo con un breve intervento.

Tutti sono i benvenuti. Entrata libera e senza prenotazione.

Altre informazioni su www.ucbitalia.com, scrivendo a info@ucbitalia.com o chiamando +39.366.409.26.12