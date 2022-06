GP Argovia, prova generale di Giro di Svizzera per Alessandro Covi

Terminata una lunga e fruttuosa campagna d’Italia, con il successo nel tappone dolomitico al Giro, Alessandro Covi torna in sella nella vicina Svizzera dove domani – venerdì 10 giugno – parteciperà al GP Canton Argovia (Grosser Preis des Kantons Aargau), classica di buona tradizione con un albo d’oro piuttosto interessante.

La gara in linea che si disputa al confine tra la Confederazione e la Germania sarà una sorta di prova generale per il Giro di Svizzera, in programma a partire da domenica 12 a domenica 19 al quale il “Puma di Taino” prenderà parte come uomo importante all’interno della sua UAE Team Emirates.

Lo squadrone emiratino avrà nello spagnolo Marc Soler il proprio capitano al Tour de Suisse, potrà contare su uomini del calibro di Hirschi, Ulissi, Trentin, Suter (e Rui Costa, assente in Argovia) ma se sarà possibile darà spazio a Covi, che ha dimostrato grande fedeltà alle gerarchie interne e altrettanto buona forma fisica in questo periodo. Tanto che al Giro dell’Appennino, pur fuori dalla fuga decisiva, il 23enne varesino ha colto un piazzamento (10°) con il quale si è aggiudicato la challenge Liguria, classifica combinata tra la gare genovese e il Laigueglia di inizio stagione.

Il GP Canton Argovia è gara in circuito che parte e arriva nella piccola località di Leuggern (o meglio nella frazione di Gippingen, nome con cui spesso la corsa è identificata). Nel mezzo sarà affrontata per sette volte la salita del Rotberg che sfiora i 600 metri di altitudine: le squadre dei velocisti faranno di tutto per arrivare allo sprint come spesso accaduto negli ultimi anni.

GANNA SUPER AL DELFINATO – Quarta vittoria stagionale per Filippo Ganna: il corazziere di Vignone si è imposto ieri (mercoledì 8) nella tappa a cronometro del Criterium del Delfinato, tradizionale corsa di preparazione verso il Tour de France. Ganna (Ineos-Grenadier) ha superato di appena 2″ Wout Van Aert che è leader della classifica generale. Terzo Hayter, quarto l’azzurro Cattaneo, quinto Roglic.

ADRIATICA IONICA, EOLO SENZA SUCCESSI – È invece terminata l’Adriatica Ionica Race che lo scorso anno venne vinta dalla Eolo-Kometa con Lorenzo Fortunato. Il team varesino questa volta non ha raccolto sorrisi, complice soprattutto la caduta dello stesso Fortunato nella prima frazione: ferito e dolorante lo scalatore emiliano ha provato ugualmente a stare con i migliori ed ha finito al settimo posto della classifica generale, vinta dal veneto Filippo Zana della Bardiani-CSF. Da segnalare un paio di buone azioni del giovane binaghese Alessandro Fancellu che, messi da parte gli incidenti dei mesi scorsi, sta mostrando lampi di talento.