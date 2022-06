Inaugurato a Vedano Olona il nuovo sentiero “Salute e Natura”

E’ stato inaugurato ieri mattina a Vedano Olona il nuovo sentiero “Salute e Natura” realizzato nell’area tra il centro sportivo Mario Porta e il Parco Pineta.

Il sentiero, nato dalla sollecitazione dei cittadini e da una proposta dell’associazione Giovanna e Loris, è composto da un percorso ad anello dotato di attrezzature per l’esercizio fisico all’aria a aperta, e da un percorso illustrato con la fiaba di “Piumetta, pettirosso coraggioso”scritta da Lucia Spezzani.

«E’ un percorso aperto a tutti, adulti, bambini ed è stato studiato per essere inclusivo – ha detto l’assessore all’Ambiente Giorgia Adamoli – L’obiettivo è quello di godere di questo ambiente tra le nostre campagne e il Parco Pineta, traendo beneficio dall’esercizio fisico e dal contatto con la natura».

Il nuovo percorso, costato circa 28mila euro, è stato realizzato in collaborazione con il Parco Pineta, progettato da Luca Pernechele e attrezzato con tavoli per il pic-nic e staccionate realizzati in plastica riciclata effetto legno. Le attrezzature per gli esercizi sono state scelte in alluminio, materiale riciclabile e che necessita una manutenzione contenuta.

«E’ un bellissimo progetto, che nasce dall’idea di tematizzare i molti percorsi nella natura che ci sono sul nostro territorio – ha detto il sindaco Cristiano Citterio – l’invito a tutti i cittadini vedanesi, e non solo, è quello di utilizzarlo e di frequentare questo luogo».

All’inaugurazione ha partecipato anche il presidente del Parco Pineta Mario Clerici: «Il Parco non deve essere solo un vincolo – ha detto Clerici – ma l’opportunità per riscoprire la dimensione di benessere, fisico e spirituale, che l’ambiente naturale ci può dare. Iniziative come questa aggiungono valore al territorio».

Erano presenti all’inaugurazione anche il consigliere regionale Samuele Astuti, l’autrice del libro Lucia Spezzano, presidente e rappresentanti dell’associazione Giovanna e Loris Odv e tanti cittadini.