Camion ribaltato in A9, traffico bloccato fra Turate e Saronno

Incidente stradale questa mattina, lunedì 13 giungo lungo la A9: dalle prime informazioni si tratta di un sinistro che ha visto coinvolto un mezzo pesante e tre autovetture. L’incidente è avvenuto all’altezza di Turate attorno alle 9.30. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e Polstrada. Il camion, sembra adibito al trasporto di alimenti, si è ribaltato: nello scontro sono rimaste coinvolte anche altre vetture e alcuni automobilisti di passaggio hanno aiutato a prestare i primi soccorsi.

Galleria fotografica Camion ribaltato in A9 4 di 4

I feriti sono 5: tre uomini di 19, 33 e 45 anni, due donne di 42 e 46 anni soccorsi da tre ambulanze e un’automedica oltre che dai vigili del fuoco di Varese e di Como.

La più grave tra i feriti è la donna di 46 anni con un trauma toracico ricoverata in codice rosso al pronto soccorso di Legnano; l’uomo di 45 anni ha lamentato un trauma al bacino, in codice giallo all’ospedale di Saronno, mentre il ragazzo di 19 anni ha subito un trauma minore e portato in codice verde all’ospedale di Saronno.

In Pedemontana A36 Ovest ma verso le 8 nel tratto A9-Cislago si segnala un altro sinistro che ha visto coinvolto un motociclista.

Traffico intenso si segnala intorno alle 10 di lunedì anche lungo la A-8 all’altezza di Castellanza per traffico intenso.