Per la coltellata all’area di servizio di Castronno c’è un fermo per tentato omicidio

È in carcere per tentato omicidio l’autotrasportatore rumeno che sabato nella tarda serata ha avuto una discussione con un connazionale e che è accusato di aver accoltellato un collega all’addome.

L’uomo, 41 anni è stato portato dopo i fatti in carcere a Busto Arsizio mentre la vittima del litigio, 49 anni, è finita in ospedale in codice rosso, a Legnano, dove le sue condizioni sono in miglioramento.

Dalla prima ricostruzione della vicenda è emerso che i due erano in sosta coi rispettivi mezzi nel parcheggio dell’area di servizio Brughiera Est a Castronno quando hanno cominciato a discutere su di giri per l’alcool assunto. Uno dei due avrebbe colpito poi l’altro litigante con una lama all’altezza dell’addome.

I soccorsi sanitari sono subito partiti assieme alle forze dell’ordine: la Polstrada ha subito fermato l’aggressore per il quale sono scattate le manette. La convalida del decreto di fermo di indiziato di delitto potrebbe avvenire fra oggi e domani, martedì.