Le nostre passioni? Le abbiamo scritte in faccia

Venerdì 10 giugno comincia l’avventura di Portrait Tattoo con “Siamo ciò che facciamo” del fotografo Giordano Affolti (Curator: Giancarlo Iorio, Art Direction: Emanuele Paonessa, Vinyl DJ: Marvin-O Sound Designer: EMX feat PDJ).

Appuntamento al RED Feltrinelli in Piazza Gae Aulenti, 1 a Milano durante il Fourisalone 2022. “Con noi potrete iniziare a toccare con mano l’impresa nell’unire metaforicamente i nostri sogni, le nostre passioni attraverso un ritratto tatuato. Ciò che è indelebile nelle nostre vite – spiega Affolti – . In questa occasione realizzeremo un ritratto offerto in cui tatueremo il tema della lettura, della musica, della poesia.

Il numero di ritratti con stampa in FineArt Firmata, saranno limitati per ragioni tecnico/pratiche (si consiglia prenotazione). Mentre per il file in digitale continueremo ad oltranza.

Il tuor diventerà itinerante ed anticiperà la realizzazione di una collana di libri dal format particolare in cui l’immagine si sposa con la musica e il tattoo”.

“Un progetto che nasce durante la pandemia Covid-19, che ha messo in difficoltà le attività lavorative, artigianali, sportive, ludiche e le passioni che ognuno di noi ha come imprinting nella vita. Ciò che facciamo al meglio, che ci appartiene, che ci appassiona e che occupa la maggior parte della nostra quotidianità è indelebile come un tatuaggio”.

Giordano Affolti, fotografo/regista l’ha subito identificato in una sintesi immaginaria, attraversando un Ritratto Tatuato con una texture relativa alla nostra attività vitale e passionale. Una testimonianza che il tempo non può cancellare. Un ritratto che è per sempre con un tattoo che rappresenta ciò che siamo e facciamo.

“Non vediamo l’ora di condividere con voi questa esperienza, tutti coinvolti: lavoratori, artigiani, liberi professionisti, manager, imprenditori ma anche sportivi, artisti, musicisti, bambini, famiglie, nonni. Nessuno escluso.

In “NOI siamo ciò che Facciamo”, e “NOI siamo ciò che Giochiamo”, anche i nostri figli possono identificarsi, con l’opportunità di riconoscersi nel tempo. Un ricordo, una rievocazione indispensabile”.

