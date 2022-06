A lezione di pesca a Cassano Valcuvia coi pescatori dell’Alto Verbano

L’ASD Pescatori Alto Verbano e FIPSAS organizzano tre giornate educative per i più piccoli. Il via sabato 4 giugno FIPSAS e l’ASD Pescatori Alto Verbano organizzano tre lezioni di pesca dedicate ai più piccoli. La prima avrà luogo sabato 4 giugno presso il laghetto di pesca sportiva La Sorgente. Stesso luogo per quelle successive che si svolgeranno nei seguenti sabati del mese. Un’occasione unica per bambini e ragazzi che saranno seguiti da tre istruttori federali e i volontari dell’associazione luinese.

Teoria e, alla fine del percorso anche pratica; con le lezioni che patiranno dalla semplice manualità nel fare i nodi, montaggio delle lenze, lanci e l’approfondimento delle varie tecniche ma anche una solida base teorica che andrà dalla presentazione delle diverse specie ittiche, del loro habitat e dell’ecosistema lacustre e fluviale. Le lezioni saranno gratuite e rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i sei e i quindici anni. Tra gli istruttori federali, nella veste di ‘maestro’ anche Luca Giannini, vicepresidente dell’ASD Pescatori Alto Verbano che commenta: “Sarà innanzitutto una esperienza nuova per l’associazione che rappresento. Io, come gli altri istruttori federali e i volontari, potremo trasmettere la nostra passione per la pesca e l’ambiente. La sessione FIPSAS di Varese ha accolto favorevolmente l’iniziativa e si è offerta di tesserare gratuitamente i partecipanti; collaborerà anche con materiale e supporto”. Prosegue Giannini. “Ritengo che l’età tra i sei e i quindici anni sia ideale per approcciare ad uno sport sano e totalmente svolto all’aria aperta. Ringrazio Silvana e Sergio, i titolari della Sorgente, che metteranno a disposizione la struttura e il pesce senza voler nulla in cambio se non vedere ragazzi e bambini felici”. Giannini termina. “Non rivelerò il programma del corso, ma posso solo dire che la pesca non è solamente lanciare un esca e prendere un pesce ma molto, molto altro”.

I corsi inizieranno alle 14 e dureranno fino alle 18. Per informazioni ed iscrizioni: asdpescatorialtoverbano@gmail.com