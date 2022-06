Il liceo Cairoli presenta la 36esima edizione dei “Quaderni”, un anno di cultura, scienza e progetti

Sono arrivati in presidenza i “Quaderni del Cairoli”, la pubblicazione di fine anno del liceo classico di Varese giunta alla 36esima edizione. Per l’occasione è rientrato anche il preside Salvatore Consolo, dalla primavera scorsa impegnato con un incarico a Milano nell’Ufficio scolastico della Lombardia.

I Quaderni del Cairoli sono una raccolta di saggi e interventi di studiosi, docenti e letterati oltre a contributi degli studenti su argomenti vari. «Una rivista scolastica ma non della scuola» come ha sottolineato il professor Paolo Pietrosanti che condivide con la professoressa Nerella Botta la pubblicazione.

La dirigente Claudia Brocchetta ne ha ricordato il valore in termini di passione per lo studio e di volontà di mettere a disposizione il sapere.

Tra gli articoli, gli atti del seminario, che si è tenuto lo scorso anno, per ricordare il cammino di 35 anni dei Quaderni voluti dall’allora dirigente Ghiringhelli.

La 36esima edizione ha quattrocento pagine ricche di spunti, storie, approfondimenti, lezioni di elevata qualità come assicura la responsabile della pubblicazione Nerella Botta che dal 2009 firma la rivista come responsabile. «È una rivista scientifica e ha il carattere ibrido delle pubblicazioni eclettiche – spiega Pietrosanti – perché abbraccia tutti i campi del sapere. Non è una rivista di scuola perché si è affrancata dall’autoreferenzialità dei numeri precedenti».

E per il futuro? «È un progetto che vive della vita della scuola – commenta ancora il professor Pietrosanti – si adatta alle sue dinamiche. Quello che sarà, lo vedremo strada facendo con l’augurio che si proceda con questo trend di continuo miglioramento della qualità e quantità dei testi».

I Quaderni del Cairoli saranno distribuiti agli studenti e consegnati alle Biblioteche di Roma, Firenze, Milano e Varese oltre all’Archivio di Stato ma non è in vendita.

Chi ne volesse una copia può fare richiesta direttamente al liceo.