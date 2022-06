A Luino si riunisce il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

Lo spaccio nei boschi e la salvaguardia di un territorio fragile, la mobilità e la garanzia di sicurezza per i flussi turistici che ripartono dopo la pandemia, e per questo anche una più attenta valutazione dei fenomeni di micro criminalità e devianza giovanile che hanno avuto in diversi episodi una sorta di cartina tornasole di un territorio di frontiera.

Sarà la cornice di palazzo Verbania (nella foto) questo pomeriggio, martedì 21 giugno, a offrire il contesto adeguato per affrontare questi temi nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza della prefettura di Varese che arriverà nell’Alto Varesotto, per riunirsi a Luino (l’ultima riunione “periferica” è avvenuta a Busto Arsizio lo scorso 12 maggio).

Non vi è un ordine del giorno messo nero su bianco nella nota di convocazione, ma i temi sul piatto per molti sindaci sono quelli elencati, e non a caso fra i soggetti cui è stata inviata la convocazione figurano anche i responsabili regionali della protezione civile, le Ferrovie (entrambi soggetti reduci dalla grande esercitazione Odescalchi di una settimana fa) ma anche l’associazione Verbano express, una piccola chicca in fatto di treni storici e invito alla mobilità responsabile al centro di numerosi atti di vandalismo per i quali erano state in passato indirizzate numerose missive aperte di denuncia, finite anche ai piani alti di Villa Recalcati.

Il Tavolo vede due momenti istituzionali. Un primo incontro alle 14.30 con i sindaci del territorio – grosso modo i Comuni su lago a Nord di Laveno Mombello, di Valcuvia, Valganna, Valtravaglia e Luinese – , e un secondo incontro attorno alle 15.30 coi rappresentanti della forze dell’ordine.