“L’ultima Luna”, a Inveruno il concerto omaggio al grande Lucio Dalla

Da Caruso a Piazza Grande, da Attenti al lupo a Anna e Marco, da Canzone a 4 marzo 1943: un viaggio attraverso 50 anni di carriera di Lucio Dalla, grande artista e cantautore.

Sul palco ci saranno le “Volpi Senza Tana”, una formazione di cinque musicisti che proviene da esperienze musicali diverse, da anni attivi in Italia. Il loro battesimo fu in piazza Cavour a Como davanti a un pubblico di quasi 2.000 persone! L’improvvisazione e la passione per la musica del grande cantautore bolognese, li porta a proporre concerti molto coinvolgenti e emozionanti, con arrangiamenti originali e rispettosi della vena ironica e libera di Lucio Dalla.

Sarà un’opportunità per ritrovarsi, divertirsi ed avventurarsi nella musica di uno dei più grandi cantautori italiani del nostro tempo.

EVENTO AD INGRESSO GRATUITO

Inizio concerto ore 21

L’evento si svolgerà a Inveruno nel Parco di Villa Tanzi

CONTATTI UTILI

0331548766 / 3484020646 – poloculturaledelcastanese.it – info@poloculturaledelcastanese.it – Facebook: https://www.facebook.com/events/ 3219393511652944/?ref=newsfeed