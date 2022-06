L’ultimo assist di Alfieri e Astuti a Marmo e al centrosinistra di Ferno: “Avete dato l’anima”

«Al candidato sindaco Orlando Marmo e alla coalizione che lo sostiene vogliamo innanzitutto dire grazie per una campagna elettorale appassionata e partecipata, in cui tutti hanno dato l’anima per dare finalmente una spallata alla destra che da troppo tempo guida la città. Siamo stati e continueremo a essere con voi per cambiare Ferno, farne un centro vitale, attrattivo, capace di sfruttare le grandi possibilità di sviluppo offerte da Malpensa senza dimenticare ambiente e questione sociale. Avete tutto il nostro sostegno. In bocca al lupo».

Questo il messaggio di sostegno dei big del Partito Democratico, il consigliere regionale Samuele Astuti e il senatore Alessandro Alfieri, al candidato sindaco di Ferno, Orlando Marmo alla vigilia delle elezioni amministrative di domenica 12 giugno. La lista di centrosinistra “Cambiare Ferno” che alla tornata elettorale fernese candida Orlando Marmo ha il sostegno del partito e dopo circa dieci anni ha inserito il simbolo all’interno del logo;