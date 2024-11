La Coldiretti celebra la Giornata del Ringraziamento 2024 a Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate

Domenica 24 novembre si rinnova l’appuntamento con la Giornata Provinciale del Ringraziamento, appuntamento annuale organizzato da Coldiretti Varese, che celebra il mondo agricolo e l’importanza della terra per la comunità locale. L’evento si svolgerà nelle tre località di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate, con un programma ricco di significato e tradizione.

Programma della giornata

La Giornata Provinciale del Ringraziamento si aprirà alle 10.30 con il ritrovo dei trattori presso il Piazzale del Mercato in Via Galvani a Lonate Pozzolo. A seguire, alle 11.00, si terrà la Santa Messa nella Chiesa di Sant’Ambrogio, a Lonate Pozzolo. La celebrazione sarà presieduta da Don Luigi, consigliere ecclesiastico di Coldiretti, insieme a Don Aldo, e rappresenterà un momento di riflessione spirituale e gratitudine per i frutti della terra.

Alle 12.00 è previsto il saluto delle autorità, accompagnato dalla tradizionale sfilata dei trattori, durante la quale verranno benedetti i mezzi agricoli, simbolo del lavoro e della dedizione degli agricoltori. La giornata si concluderà alle 12.30 con un pranzo conviviale presso il ristorante Osteria San Martino in Via Mazzini 14 a Ferno. Un’occasione di comunità e riconoscenza

La Giornata del Ringraziamento rappresenta una tradizione consolidata, un momento per riunire agricoltori, cittadini e istituzioni attorno ai valori dell’agricoltura, della solidarietà e della fede. L’evento mette in luce il lavoro e la dedizione degli agricoltori, che con passione si prendono cura della terra.

Grazie al coinvolgimento di Coldiretti Varese, questa giornata ribadisce l’importanza di promuovere la cultura rurale e di preservare il legame tra agricoltura e territorio, anche in una zona fortemente urbanizzata com’è quella di Malpensa, dove comunque sono attive diverse aziende tra colture e allevamento.

Come partecipare

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano unirsi a questa celebrazione. Per partecipare al pranzo, è necessario confermare la propria presenza in anticipo: il costo del pranzo è di 30 euro a persona, prenotazione contattando il numero 0332.291111.