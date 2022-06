A Malnate “una notte al museo” per i più piccoli

Appuntamento per i più piccoli per mercoledì 13 luglio, alle 20:30, quando tutti i bambini sono invitati al museo Realini in Villa Braghenti

Quest’anno, oltre ai classici appuntamenti organizzati dal gruppo di Nati per Leggere con l’assessorato alla Cultura, che si terranno sabato 2 e 30 luglio alle 10:30 in due parchi malnatesi (Parchetto di Rovera, Via Nenni e parchetto Albostar in Villa Rossi), ci sono due importanti novità. Mercoledì 13 luglio alle 20:30, tutti i bambini sono invitati alla prima notte al museo, presso il museo Realini in Villa Braghenti, una serata all’insegna dei dinosauri e della preistoria.

L’altro appuntamento, che vede quest’anno la seconda edizione, è la “notte sotto le stelle” in occasione di San Lorenzo presso il prato della Chiesa di San Matteo (si ricorda di portare una coperta o cuscino per stare comodi), dalle 20.45. Durante gli incontri i bambini, oltre che ascoltare le storie, potranno interagire con i volontari e con gli altri bambini e partecipare attivamente rendendosi protagonisti dei diversi racconti.

“Sono orgogliosa di questo gruppo di volontari che si allarga sempre di più” afferma l’assessore Carola Botta, “ogni volta nascono nuove idee che vedono il riscontro nella grande partecipazione delle famiglie.”

Per partecipare è necessaria la prenotazione, indicando la fascia d’età del bambino, a biblioteca@comune.malnate.va.it oppure 0332 427729