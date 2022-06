Marchesi chiude la campagna elettorale di Sangiano: “Andate a votare”

La campagna elettorale del giovane e unico candidato sindaco per Sangiano, Matteo Marchesi, si è chiusa sabato scorso, nella bella cornice di Villa Fantoni. Un momento di condivisione, un ultimo appello ai sostenitori per ricordare l’importanza di votare per raggiungere il quorum, e un momento di festa con la squadra – la lista “Progetto Sangiano, ConSenso Civico e condivisione” – che in questo ultimo anno lo ha aiutato, sostenuto, dando idee e contributi per il programma.

«Siamo molto contenti – racconta Marchesi -. Comunque andrà, siamo molto contenti di come abbiamo lavorato insieme fino ad oggi, anche questi ultimi giorni hanno dimostrato che siamo una squadra capace di lavorare in sintonia e per raggiungere gli stessi obiettivi».

Alla serata hanno partecipato anche diversi sindaci di comuni limitrofi, da Leggiuno il sindaco Giovanni Parmigiani e il vicesindaco Pier Davide Fantoni, da Caravate il sindaco Nicola Tardugno, da Orino il sindaco Cesare Moia.

«Hanno voluto esprimere il loro sostegno, è stato un momento bello e di condivisione», continua Marchesi che anche in questi giorni sta raccogliendo le impressioni, le opinioni e le difficoltà dei cittadini. «Ho capito che c’è la necessità della cura dell’ordinario: pulizia, arredo urbano, cura del verde pubblico, ma anche nell’ascolto. Il rapporto con i cittadini è fondamentale. Inoltre, ho capito che c’è molta diffidenza nelle istituzioni in generale e spesso i cittadini preferiscono lamentarsi piuttosto che capire come risolvere il problema. Ci piacerebbe che questa disaffezione lasciasse spazio ad un dialogo più semplice e diretto con l’amministrazione comunale. Lavoreremo anche per questo, non vogliamo che i cittadini si sentano abbandonati».

Ora è dunque il momento di andare alle urne. Matteo Marchesi è l’unico candidato per il piccolo paese sul Maggiore, consigliere comunale dell’ultimo mandato di Daniele Fantoni.

