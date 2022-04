Il giovane candidato Matteo Marchesi: “Per Sangiano abbiamo costruito una squadra forte”

Idee chiare, impegno e tanta passione per il suo paese. Matteo Marchesi ha solo 26 anni ed l’unico candidato sindaco per Sangiano, almeno per il momento. Le elezioni amministrative si terranno il 12 giugno e in quella occasione il paese verrà chiamato a votare per raggiungere il quorum necessario per rendere l’elezione valida. La sua candidatura non è una novità, è stata annunciata da tempo e frutto di una decisione condivisa con l’attuale sindaco Davide Fantoni, che lo ha scelto come suo erede, e i consiglieri di maggioranza.

«Abbiamo lavorato tanto, volevamo una squadra solida e in grado di affrontare le elezioni ma soprattutto capace di gestire in modo concreto le necessità del paese», racconta Marchesi che ha condiviso questo percorso di costruzione con l’assessore Jessica Moro.

«So che la candidatura è una grande responsabilità, ma abbiamo messo in piedi una bella squadra e mi hanno sempre dato fiducia e mi sostengono, da un anno ci vediamo ogni settimana per lavorare al nostro programma elettorale. Poi, mi sento responsabile verso il sindaco Fantoni che in questi anni per me è stato come un padre, e poi, ultimi ma non ultimi, verso tutti i sangianesi».

Matteo Marchesi lavora in una ditta di Inarzo nell’area amministrativa, da anni è impegnato anche nell’associazione di categoria AIME e per i prossimi cinque anni, se verrà eletto, è consapevole che Sangiano sarà al primo posto: «La politica per me è sempre stata una passione, è iniziata all’età di 18 anni. Sono stato rappresentante degli studenti a livello provinciale, poi nazionale e sono sempre stato vicino alle istanze civiche. Non sono mai stato tesserato ad un partito e per ora non ho interesse a farlo». Se gli si chiede a quale area politica si senti più vicino risponde: «L’area cattolica moderata, di centro».

La lista civica che lo sostiene è “Progetto Sangiano: ConSenso civico e Condivisione” e vede coinvolti diversi volti dell’attuale maggioranza e un componente della minoranza: «Quello che è necessario è l’entusiasmo e mi piace l’idea di “incollare”, unire le persone, le realtà, i progetti. I cittadini hanno bisogno di persone capaci di risolvere i problemi, ma anche di ascoltare le loro esigenze e in grado di spiegare il lavoro della macchina amministrativa».

Nel programma tante priorità, dalla gestione dei lavori per Alptransit al Pgt, ai servizi comunali con uno sguardo alle nuove generazioni. «Sangiano è un paese che ha bisogno di rafforzare i servizi scolastici, ad esempio, fare in modo che ci sia più offerta sia da un punto di vista didattico che di servizi, penso al pre e dopo scuola, ad esempio. In questi anni sono stati fatti tanti lavori dell’edificio dal punto di vista strutturale, ora è il momento di fare in modo che anche i genitori dei paesi vicini vogliano portare i loro figli qui».

E ancora, i giovani: «Vorremmo aprire spazi culturali e iniziative per loro. Un’aula studio come a Besozzo, ad esempio». E, spiega, in generale: «È importante riuscire ad organizzare gli investimenti che guardano alla vita reale dei cittadini». Nelle prossime settimana, Marchesi e i componenti della lista saranno in paese per incontrare i cittadini e presentare il loro programma in modo dettagliato.

Intanto, Marchesi non può che ricordare gli insegnamenti dell’attuale sindaco Fantoni: «Sono principalmente due: mi dice sempre che decisioni ad un certo punto fanno prese, senza procrastinare e senza deroghe. Poi che è importante ascoltare il paese, i cittadini». E aggiunge: «Il sindaco in questi anni ci ha permesso di crescere tanto, dandoci responsabilità e autonomia, ma senza far mai mancare un suo consiglio. Ogni giorni ci sentiamo alle 10 per un veloce punto sulla situazione».

I componenti della lista che sostengono la sua candidatura sono: Matteo Bertolazzi, 40 anni, responsabile della pianificazione commerciale in un’azienda della grande distribuzione; Martina Di Foggia, 24 anni, laureata nel campo dei beni e delle attività culturali; Stefano Felli, 29 anni, bancario e collaboratore in ambito finanziario e patrimoniale; Rita Guadrini, 62 anni, da sempre attiva nella tutela e integrazione sociale in ambito lavorativo e assistenziale; Franco Magri, 64 anni, con esperienza nel mondo della progettazione e costruzione in ambiente aereonautico; Jessica Moro, 36 anni, artigiana sul territorio, blogger, attiva nel sociale e nella scuola con esperienza in ambito amministrativo comunale; Roberto Porrini, 62 anni, con esperienza nel settore tecnologico per le aziende e la mobilità stradale; Nunzio Ribecco; 58 anni, insegnante di musica in una scuola secondaria e maestro degli allievi della banda del paese; Tatiana Uccello, 46 anni, pianificatrice e organizzatrice di eventi, attiva nelle associazioni del paese e nella scuola; Nicolas Vicentin, 25 anni, tecnico manutentore in campo idroelettrico, appassionato e attivo nello sport.

VareseNews lunedì pomeriggio sarà a Sangiano per un racconto in diretta dal paese, incontrando l’attuale candidato sindaco, i cittadini, i rappresentanti delle associazioni e non solo.