Maturità, in oltre settemila alla prova d’italiano

L’appuntamento era per le 8.30 con la prima prova scritta: il tema di italiano. Sono 7613 i maturandi del Varesotto che questa mattina, mercoledì 22 giugno, affronteranno l’esame di maturità come “ai vecchi tempi” quelli pre-Covid. Anche la mascherina non sarà più obbligatoria, è solo consigliata se non sarà possibile garantire il distanziamento mentre le scuole dovranno comunque garantire percorsi separati per l’ingresso e l’uscita. (nella foto gli studenti del liceo scientifico Ferraris di Varese)

Tra qualche ora saranno diffuse le tracce. Come sempre nei giorni scorsi circolavano i nomi di scrittori o poeti ma dal Ministero è arrivata una frase bene augurante: “Si terrà conto della disparità oggettiva di preparazione, del fatto che i ragazzi sono più ansiosi per aver fatto meno pratica di scrittura. Posso solo dire che ci saranno tematiche che sono nelle loro corde, non abbiano paura”.