Meo Sacchetti è il nuovo allenatore di Cantù

I playoff della A2 non hanno sorriso alla Pallacanestro Cantù, che ha perso contro Scafati e dovrà riprovare l’ascesa nella massima serie nella stagione 2022-2023.

La società canturina ha scelto come allenatore per la prossima annata sportiva Meo Sacchetti, che da poche settimane non è più l’allenatore della Nazionale Italiana, lasciando il posto a un altro ex varesino: Gianmarco Pozzecco.

“Il Meo” ha siglato un accordo con la società brianzola di due anni, quindi sposando un progetto – per ora – di medio termine, ovvero fino a giugno 2024.

Toccherà quindi a un cittadino onorario di Varese provare a riportare la nemica storica nel basket che conta.