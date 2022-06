A Morcote si parla dell’effetto serra sulla biosfera e il microclima del Canton Ticino

Giovedì 16 giugno alle ore 20.00 torna, nello splendido scenario dello Spazio Garavello 7 – al 7° piano dell’autosilo comunale – il secondo appuntamento con “Morcote Dialogo Ambiente”, il ciclo di conferenze ed incontri voluti fortemente dal Comune di Morcote per affrontare il tema ambientale e della biodiversità grazie alla partecipazione di comprovati esperti nel settore.

Il primo appuntamento si era tenuto nel luglio del 2021 ed era dedicato al tema dell’inquinamento da microplasitche che afflige il Ceresio, come tutto il mondo. A tenere le fila della serata era stato Andreas Brude, ricercatore della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana – SUPSI.

Aperto al pubblico e totalmente gratuito, l’incontro “Biosfera Morcote – Clima” di giovedì 16 giugno approfondirà il delicato tema del Micro-Clima partendo dall’analisi dell’effetto del riscaldamento globale per poi ricondurci al territorio ticinese e in particolar modo a Morcote. L’incontro offrirà lo spunto per parlare delle molteplici possibilità di reazione all’effetto serra partendo proprio dagli elementi naturali presenti nella nostra regione.Durante l’evento si avrà l’occasione per relazionarsi con gli illustri esperti presenti in sala su temi quali ambiente, sostenibilità e salvaguardia del nostro pianeta.

Ad aprire la serata, l’ideatore del progetto, Jürg Schwerzmann, municipale del Comune di Morcote, che introdurrà gli ospiti:

– Marco Gaia – MSc in Fisica dell’atmosfera ETH Zurigo, Responsabile del Centro regionale sud Meteo Svizzera Cambiamenti globali, impatti locali”

– Sofia Mangili, Biologa – MSc Università di Friborgo, Collaboratrice scientifica del Museo cantonale di storia naturale

“I muschi – mediatori del microclima”

– Dr. Engelbert Ruoss – Biologo, Docente “Tourism and World Heritage« USI Esperto UNESCO Patrimonio mondiale e Riserva di Biosfera “Biosfera Morcote – a modo di UNESCO”

– Dr. David Frey, Biologo – Dr. sc. ETH Zurigo, Specializzazione in ecologia urbana, conservazione e botanica “La biosfera sulla porta di casa”

Al termine del dibattito sarà offerto un piccolo rinfresco durante il quale si potrà approfondire i temi trattati con i singoli relatori nonchè conoscere le iniziative future in programma a Morcote.