Quattro concerti nel weekend per chiudere “Summer in Morcote”

Summer in Morcote, la rassegna di eventi e concerti estivi che sta ottenendo uno strepitoso successo grazie alle innumerevoli iniziative organizzate dal Comune nei luoghi più suggestivi del borgo, si conclude questo fine settimana, a livello musicale, con i Grandi Concerti di Fine Stagione.

Sabato 2 e domenica 3 settembre, vanno in scena 4 concerti che offriranno al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile, grazie alla presenza di artisti di fama internazionale e nazionale che suoneranno nei luoghi più iconici e affascinanti del borgo: dal parco Scherrer, alla Chiesa di Sant’Antonio Abate, risalenti al 1300, dal tetto di Morcote, che si affaccia sul lago Ceresio e il Monte San Giorgio, alle piazzette nel nucleo.

Il primo appuntamento è per sabato 2 settembre alle ore 18.00 con il concerto STARS IN MORCOTE organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dei Restauri del Complesso Monumentale di Morcote. Si esibiranno il chitarrista Miloš, uno dei più celebri chitarristi al mondo, e il baritono Benjamin Appl, nominato giovane artista dell’anno al Gramophone Award nel 2016. Musica classica dal Barocco a Schubert, da Brahms a Kurtág fino a Bach per una serata emozionante e di pura arte.

Il concerto darà l’opportunità di godere una eccezionale esperienza sia per la qualità degli artisti e dei brani proposti sia per la scelta del luogo in cui avverrà l’esibizione: la piccola e accogliente chiesa di Sant’ Antonio Abate. Di tarda architettura romanica e risalente al 1300, questa chiesa, oltre a contenere preziosi dipinti quattrocenteschi gode di una eccellente acustica che la rende unica nel suo genere e particolarmente adatta a esibizioni musicali. E’ possibile raggiungerla percorrendo la Scalinata Monumentale di Morcote che parte dal lungolago o, se si preferisce, salendo dal nucleo e passeggiando lungo Strada da Sora. In caso di brutto tempo il concerto verrà spostato in Chiesa San Rocco

La programmazione del weekend di SUMMER IN MORCOTE continua nella giornata di domenica 3 settembre con altri tre concerti.

Si inizia la mattina alle ore 11.00, con l’esibizione del Duo Wigger composto da Franziska & Hanspeter Wigger, concerto organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dei Restauri. In arrivo da oltre Gottardo, i due famosi musicisti si esibiranno sulla Terrazza Belvedere del Parco Scherrer di Morcote proponendo Musica Tradizionale Svizzera.

Al “canto” del tradizionale corno delle Alpi, strumento nazionale svizzero, si affiancheranno le note del Büchel, strumento dalla forma sinuosa assai simile alla tromba, per un concerto dal suono caldo e avvolgente che risveglierà molte emozioni. In caso di brutto tempo il concerto verrà spostato allo Spazio Garavello 7 (7° piano autosilo comunale Morcote)

Il pomeriggio di domenica 3 settembre sarà caratterizzato da due concerti:

Il Concerto RISING STARS e il Concerto di Fine Stagione Musicale 2023. 18 giovani talenti provenienti dal prestigioso Conservatorio di Lucerna si esibiranno per l’intero pomeriggio in una straordinario ensemble di ottoni. Diretti dal famoso musicista e direttore d’orchestra Raúl Sabiote, titolare di importanti riconoscimenti a livello internazionale, i 18 musicisti offriranno due performance straordinarie.

Domenica 3 settembre alle ore 14.30 sul tetto di Morcote, Spazio Garavello 7, l’orchestra composta da 18 talenti aprirà le porte alle prove generali del suo concerto. Una opportuntà più unica che rara per assistere al pre-concerto delle ore 17.00 ascoltando, in anteprima e in esclusiva per Morcote, musiche di William Walton, Kerry Turner, Henry Tomasi e moltri altri compositori.

Domenica 3 settembre alle ore 17.00 prenderà il via l’evento conclusivo di SUMMER IN MORCOTE 2023: il Concerto di fine Stagione Musicale 2023. Al 7° piano dell’autosilo Comunale Garavello di Morcote, l’ormai conosciuto Spazio Garavello 7, il concerto dei 18 Rising Stars permetterà di godere di una esibizione imperdibile: il pubblico potrà assistere per la prima volta a un grandioso ensemble di ottoni che eseguirà “Pictures at an Exhibition” la straordinaria e difficilissima suite del compositore russo Modest Mussorgsky. Molti non sanno che la suite per pianoforte in dieci movimenti scritta nel 1874 dal compositore russo è diventata un fiore all’occhiello per pianisti virtuosi ed in seguito si è ampiamente diffusa grazie a orchestrazioni e arrangiamenti prodotti da altri compositori e musicisti contemporanei, con l’adattamento per orchestra di Maurice Ravel del 1922 ( il più registrato ed eseguito).

Giacomo Caratti, sindaco di Morcote, ha dichiarato “Summer in Morcote 2023 è stata una grande stagione per il nostro villaggio e ne siamo molto contenti. Una stagione fatta di piccoli e grandi eventi che hanno permesso al pubblico e ai morcotesi di godere di spettacoli emozionanti attorniati dalla bellezza del nostro territorio. L’atmosfera che si è percepita in tutti gli eventi è stata un’atmosfera di condivisione e di socialità. Ecco perchè non vediamo l’ora di accogliere, ancora una volta, il pubblico in occasione dei Grandi Concerti di fine Stagione” e continua “ Le numerose iniziative che abbiamo organizzato nel corso della stagione estiva hanno dato l’opportunità al pubblico di riscoprire l’anima di un borgo culturale desideroso di valorizzare la sue peculiarità attraverso l’arte, la musica, il cinema muto e in dialetto, le letture, il teatro e ovviamente gli innumerevoli concerti. Questo ultimo weekend è nato anche per ringraziare tutti coloro che partecipano e sostengono le nostre iniziative e che hanno ancora il desiderio di inebriarsi di arte e bellezza. Per noi è davvero un onore ospitare musicisti del calibro di Benjamin Appl, Miloš, il Duo Wigger nonchè i 18 straordinari talenti del Conservatorio di Lucerna e siamo ben felici di poter condividere questa emozione con tutti, attorniati dal fascino della nostra Morcote” conclude Caratti.