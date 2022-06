Non ce l’ha fatta l’anziano coinvolto nel rogo del suo capanno di attrezzi a Varese

Non ce l’ha fatta Cesare Parisi, il 69enne coinvolto nell’incendio del suo capanno di attrezzi nel tardo pomeriggio di martedì 7 giugno a Varese. Il rogo, sviluppatosi per cause accidentali, ha provocato ustioni sul corpo dell’uomo che era stato trovato semincoscente all’arrivo dei vigili del fuoco in via Belmonte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa, un autobotte e un fuoristrada dotato di modulo antincendio. Gli operatori hanno soccorso l’uomo affidandolo poi alle cure del personale sanitario della croce rossa Valceresio che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo a Varese.

L’uomo è spirato in serata dopo il ricovero in seguito alle ferite riportate.