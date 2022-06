Come sarà il nuovo consiglio comunale di Ferno

Con la vittoria di Sarah Foti a Ferno, che ha conquistato il 46,29% dei voti vincendo in tutte le sezioni elettorali, comincia a delinearsi il nuovo consiglio comunale 2022-2027.

C’è qualche cambiamento tra maggioranza (la lista Un’idea per Ferno) e l’opposizione, compresa l’uscita di volto storici della politica locale fernese o della amministrazione uscente.

La maggioranza di Un’idea per Ferno

Al tavolo della maggioranza siederanno 8 consiglieri di “Un’idea per Ferno”: Claudia Colombo (137 preferenze), Greta Calzone (118), Carlo Ferrari (103), Massimiliano Guidi (98), Mattia Ludovico Piantanida (75), Pierangela Cassinerio (47), Silvano Ielmini (47) e Alessandro Targa (42). Naturalmente, con Colombo e Piantanida in giunta e gli altri assessori esterni (il responsabile di Forza Italia, Giorgio Bertoni, e l’ex responsabile dell’ufficio Ragioneria, Emanuela Bertoni), ci saranno due posti liberi per altri consiglieri comunali di maggioranza.

L’opposizione

Per “Cerutti per Ferno”, insieme all’ex sindaco Mauro Cerutti entrerà in consiglio Massimiliano Catania, presidente del consiglio comunale uscente della giunta Gesualdi, e Daniela Vendramin (90 preferenze), assessore al Bilancio uscente. Rimane esclusa e la consigliera di maggioranza Sidonia Vezzaro (22 voti).

Entrerà in solitaria il candidato sindaco di Cambiare Ferno, Orlando Marmo, che ha preso il 16,46%. Marmo, al seggio elettorale, questo pomeriggio ha dubitato se continuare il proprio percorso in politica locale e che ne avrebbe parlato con il suo gruppo; rimane fuori Massimo Regalia, dopo un’esperienza decennale in consiglio. Rimarrà escusò il quarto candidato sindaco, Ponziano Sabetti, che ha totalizzato l’8,31% (219 voti).