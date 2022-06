Sarah Foti è il nuovo sindaco di Ferno

Prima in tutte e sei le sezioni con 1169 voti, parti al 46,29% dei votanti: Sarah Foti ha vinto le elezioni di Ferno.

«Ringraziamo i nostri componenti della squadra, i partiti che ci hanno sostenuto per tutto il tempo in un dialogo lungimirante, attento e chiaro, che ha portato alla compattezza – commenta a caldo la neo sindaca Fernese -. Una chiave importante per tutto. Ringrazio anche i cittadini di San Macario e di Ferno per la fiducia nel nostro messaggio. Noi siamo qui a loro disposizione per metterci a lavoro», commenta Foti mentre apprende di essere in testa a tutti.

«Sono più che soddisfatta della campagna elettorale condotta, leale corretta e rispettosa di tutti, volta a informare i cittadini su quelli che vogliono essere i nostri progetti. Ringraziamo i nostri componenti della squadra, ai partiti che ci hanno sostenuto per tutto il tempo in un dialogo lungimirante, attento e chiaro, che ha portato alla compattezza. Una chiave importante per tutto».

Secondo a Foti l’ex vicesindaco Mauro Cerutti, che ha spaccato la maggioranza uscente di centrodestra decidendo di correre da solo con una civica e ha conquistato 703 voti. Il centrosinistra di Orlando Marmo ha ricevuto 434 voti, ultimo l’indipendente Ponziano Sabetti (219 voti).

“Opposizione costruttiva”

«Congratulazioni alla vincitrice; noi siamo soddisfatti, quello che ha fatto la differenza sono i partiti più che le persone», ha commentato a caldo Cerutti, «porteremo le nostre idee in consiglio, sarà un’opposizione costruttiva, con molte attenzioni a tutte le differenze, specie per quanto riguarda i progetti in itinere».

Visibilmente deluso Marmo, che mette in dubbio la sua stessa prosecuzione nella politica locale fernese: «Complimenti a Sarah Foti e agli altri candidati che hanno lavorato in maniera dignitosa. Le aspettative erano migliori, soprattutto per il lavoro di squadra fatto, composta da ragazzi eccezionali. Mi prendo la responsabilità, sono deluso e amareggiato, farò delle riflessioni nei prossimi giorni». «Di sicuro non mi ripresenterò tra cinque anni per ragioni di età – continua Marmo – devo decidere se proseguire questa avventura ed entrare in consiglio, comunque voglio porre le basi perché il lavoro svolto non vada perso».

«Ha vinto la politica dei partiti», afferma l’indipendente Sabetti, «l’esito è importante dal punto di vista di distacchi. Nel nostro caso pensiamo che l’astensionismo possa aver giocato a sfavore. Ha vinto la politica dei partiti, pensavo ci potesse essere più cambiamento e autonomia amministrativa. In consiglio, se entrerò, farò opposizione costruttiva. Ho intercettato dei voti dei giovani ed è un buon segnale per il futuro: useremo questo per dare visibilità alla nostra proposta, che era trasversale».

“Vittoria meritata”

Sul posto anche il sindaco uscente, Filippo Gesualdi, per complimentarsi con Foti: «Sono contento della vittoria di Sarah, perché vuol dire che la città ha scelto il futuro. Ed è un segnale importante per il paese. Faccio i complimenti al neo-sindaco per una campagna elettorale corretta, senza eccessi ed ha fatto passare il messaggio importante che stava portando avanti ed è giusto che abbia vinto. Se lo è meritato».