Tutto pronto per il Palio del Seprio 2022

Castelseprio, Venegono Inferiore, Locate Varesino, Lonate Ceppino, Gornate Olona e infine Abbiate Guazzone: sono questi i comuni che sono pronti a darsi battaglia a partire da questa sera per il Palio del Seprio.

La manifestazione, che metterà in competizione atleti dei paesi dell’asse del Seprio, arriva in questo caldo giugno dopo due anni di attesa: «Due anni fa nasce l’idea di creare questo nuovo Palio, dopo aver contattato tutti i sindaci, vice e assessori di tutti i paesi e discusso con loro di questo progetto abbiamo subito raccolto pareri positivi da parte loro e cosi abbiamo deciso di tentare questa nuova avventura a cui abbiamo dato il nome di Palio del Seprio» raccontano gli organizzatori.

E in attesa che ci fossero le condizioni per dare il via ai giochi, in tutto questo tempo la macchina organizzativa si è mossa per raccogliere le adesioni di grandi e piccini che parteciperanno alle svariate competizioni in programma.

Si va infatti da sport veri e propri, agli intramontabili giochi da tavolo come le carte, fino a gare fantasiose e divertenti.

Tiro alla fune, briscola, pallavolo, calcio balilla, cuccagna, lancio delle uova, corsa con le balle di fieno, corsa con le cariole e con i sacchi – giusto per citarne qualcuna – fra le sfide del Palio; memory, ruba bandiera, staffetta, palla prigioniera, per citare i giochi in cui si cimenteranno i più piccoli per il mini Palio.

L’entusiasmo è cresciuto di settimana in settimana e sui social non è mai mancato l’invito alla popolazione a venire a tifare per le squadre del loro comune.

«Martedì 14 giugno vi aspettiamo numerosi per la sfilata, con partenza alle 20.30 dal campo sportivo di Abbiate Guazzone (paese ospitante di questa edizione, ndr). Vogliamo la marea azzurra, la marea blu, la area gialla, la marea verde, la marea arancione e la marea bianca! Tutti uniti per questo Palio! »

Anche per le strade dei paesi, il clima di competizione è evidente, ad esempio a Lonate Ceppino su quasi ogni casa è presente il gagliardetto del Palio che inneggia alla squadra lonatese.

Questo il programma del Palio del Seprio:

Martedì 14 Giugno sfilata alle 20.30 a partire dal campo sportivo di Abbiate Guazzone

Mercoledì 15 Giugno iniziano i giochi e si giocherà ad Abbiate Guazzone, Locate Varesino, Lonate Ceppino, Castelseprio, Gornate e Venegono Inferiore dalle 20:30.

(Giovedi 16 Giugno giornata di riposo per lasciare spazio alle processioni)

Venerdi 17 Giugno: si gioca ancora in contemporanea in tutti i paesi

Sabato 18 e Domenica 19 Giugno: si gioca solo ad Abbiate

Lunedi 20-Martedi 21-Mercoledi 22 e Giovedi 23 Giugno: sempre in contemporanea in tutti i paesi

Gran finale venerdì 24 giugno ad Abbiate Guazzone

Sabato 25 giugno Palio della Cuccagna ad Abbiate

Domenica 26 giugno Finali con il tiro alla fune e le premiazioni ad Abbiate Guazzone

Buon Palio del Seprio a tutti!